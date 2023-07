Política 06-07-2023

Parlamentarios de oposición criticaron visita presidencial





La visita presidencial y la agenda fijada en la Provincia de Linares, no estuvo exenta de críticas desde la oposición.

Por ejemplo, la diputada Paula Labra (IND-RN9, mediante su cuenta de twitter, criticó al Presidente Gabriel Boric, por su gira a la región del Maule visitando Villa Alegre y Molina “para inaugurar viviendas sociales, sin embargo, no recorrió las zonas más afectadas por el último temporal”.

La Parlamentaria enfatizó que “Boric no se presenta en las comunas de Linares, Parral o Longaví, que son parte de las zonas más afectadas por el último temporal, con personas que lo han perdido todo y que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda de parte del Gobierno”.

“Nuestra gente del Maule no quiere que el Presidente venga a blanquear la corrupción inaugurando viviendas sociales, lo que necesita es que un Presidente recorra las comunas afectadas, viva su realidad para que pueda ayudarlos a levantarse después de la catástrofe”, recalcó la diputada Labra.

Lo propio señaló Gustavo Benavente, también diputado (UDI) por el Maule Sur, quien también indicó que “el Presidente lo que debió hacer, es incluir luego de la visita a Villa Alegre, un paso por Linares o Longaví, por la cantidad de damnificados que se registraron en nuestra área… parece que no le interesa esta zona afectada”.

Por el momento, fueron parte de las críticas que contempló la visita presidencial a la región del Maule, durante la jornada de ayer.