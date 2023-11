Nacional 02-11-2023

Paro en Atacama: Profesores y Mineduc se reunirán este viernes

Ad portas de cumplir dos meses de paralización, el Colegio de Profesores de la Región de Atacama rechazó la propuesta del Ministerio de Educación para volver a clases este jueves 2 de noviembre, sin embargo, señalaron que retomarán las conversaciones este viernes para encontrar soluciones.

El presidente del gremio, Carlos Rodríguez, señaló este martes en Cooperativa que "es imposible" implementar el plan de retorno a clases presentado el viernes por el Mineduc. Según lo que informó, la decisión se tomó porque no se cumplieron las condiciones mínimas que se acordaron en una reunión sostenida el 13 de septiembre.

No obstante, aseguraron que se retomarán las conversaciones con el Ministerio, pero con la base que el paro no se depondrá sin las condiciones mínimas, que se centran en la infraestructura y el aspecto sanitario de los establecimientos.