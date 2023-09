Crónica 29-09-2023

Paro Nacional Mindep: “Falta voluntad política para destrabar el conflicto”

Petitorio estaría estancado en tres puntos del tema presupuestario, “que es el espíritu de esta movilización”, afirma la presidenta de Asofumiondep.

Acusando falta de mayor voluntad política de parte de las autoridades deportivas, las dirigentes de la Asociación de Funcionarios (Asofumindep) se refirieron a la movilización de los trabajadores del Ministerio del Deporte de todo Chile, cuando se cumplen ya 23 días de movilización.

Marcela Riveros, presidenta de Asofumindep, explicó que, tras la reunión de la mesa de conflictos realizada ayer, siguen vigentes los tres nudos críticos más importantes paras las bases: el aumento de dotación para las regiones, el alza de grado para el estamento profesional y lo mismo para el estamento administrativo: “en este último punto, tenemos la absoluta certeza que los fondos para cubrir el alza de grado de este estamento para el 2023, existen. Ayer la propia subsecretaria Antonia Illanes fue enfática en señalar que ese dinero existe, pero que su propuesta es subir un solo grado a los administrativos, cuando desde Dipres dijeron que se podía hasta el grado tres y es lo que siempre hemos estado solicitando como asociación”.

Debido a esto y a que aún no concretan el anteproyecto de presupuesto 2024 (que debe revisarse con la Asociación de Funcionarios), para incorporar en éste las alzas de grado y el aumento de dotación para regiones, es que en la última asamblea, los funcionarios a lo largo de todo el país, consideraron insuficiente la propuesta.

“Queremos saber para qué están guardando ese presupuesto que ya existe y que no está objetado por parte de Dipres para ser reasignado”, dice Riveros, comentando que es por eso que consideran que esto sigue trabado solo por falta de voluntad política de parte de las autoridades.



Entretanto, la movilización de brazos caídos a nivel nacional continúa, a menos de 20 días del inicio de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Santiago 2023 y solo a días del evento nacional del paso de la Antorcha de los Juegos.

Asesores

Otro tema que generó incomodidad y posterior disgusto entre los socios de Asofumindep, es que la última reunión de la mesa negociadora nuevamente había iniciado sólo con la presencia de asesores de las autoridades y lo que es más grave, con un asesor que ingresó ayer mediante comisión de servicio y que viene desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.



“Esto cayó pésimo entre las trabajadoras y trabajadores. Principalmente porque esta persona antes ya había trabajado como asesor de la ex ministra, que incluso ostentó el alza a grado 2 y ganando un sueldo soñado hasta marzo de 2023”, explicó la secretaria de Asofumindep, Paulina Figueroa, agregando que “esta persona llega a la mesa en el día número 1 de su regreso al Ministerio y en el día número 100 de negociaciones con las autoridades”, lo cual es, en palabras de los asociados, intolerable.

“Por ese motivo y porque generó un tremendo resquemor en nuestros asociados, es que vamos a pedir su salida de la mesa de conflictos, además de exigir la presencia de autoridades en todas las reuniones”, concluyó.