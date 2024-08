Opinión 31-08-2024

Parques nacionales: guardianes de la biodiversidad y puentes hacia la naturaleza



Yanina Poblete Directora Núcleo de Investigación en One Health (NIOH) Universidad de Las Américas



En un mundo donde la urbanización avanza a un ritmo acelerado y las presiones sobre los ecosistemas naturales se intensifican, los parques nacionales persisten como baluartes esenciales para la conservación de la biodiversidad y la promoción de un vínculo entre las personas y la naturaleza. Estos espacios protegidos no solo son refugio para especies en peligro, sino también escuelas vivas, donde cada sendero, árbol y río, tienen una historia que contar.

Su relevancia va mucho más allá de una función conservacionista. Son sitios donde la naturaleza se encuentra en su estado más puro, convirtiéndose en un recordatorio tangible de lo que el planeta fue antes de la intervención humana masiva. En estos lugares las personas tienen la oportunidad de reconectar con su entorno natural, redescubrir el asombro por la vida silvestre y comprender la importancia de protegerla.

La labor educativa de estos gigantes naturales es fundamental en un contexto donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son temas urgentes. Lo anterior, ya que ofrecen la oportunidad de enseñar a grandes y pequeños sobre la importancia de los ecosistemas saludables, y sobre cómo cada especie, por pequeña que sea, tiene un papel crucial en el equilibrio del medioambiente.

La experiencia de caminar por un parque nacional es insustituible. Este contacto directo con la fauna y la flora no solo educa, sino que también inspira un sentido de responsabilidad hacia el cuidado del planeta, lo que es particularmente relevante para aquellos que viven en ciudades y cuyo contacto con lo natural es limitado.

En el Día Mundial de los Parques Nacionales se debe reconocer y valorar el papel crucial que juegan en la protección de nuestro patrimonio verde y en la construcción de una sociedad más consciente y respetuosa nuestro hábitat. Esperamos que este mensaje motive a una nueva generación de defensores de la naturaleza.