Social 28-09-2025

Parral apunta a ser una comuna inclusiva con opciones para la discapacidad



• Se conformó el primer equipo de básquetbol en silla de ruedas; se obtendrá un vehículo mayor para el traslado a la Teletón y a Campeonatos. Además, de la instalación de un elevador (tipo ascensor) en el edificio municipal.



Parral dio un importante paso hacia la inclusión social con la exhibición de básquetbol adaptado en el gimnasio Manuel Escárate, iniciativa enmarcada en el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI), del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). El proyecto, adjudicado por la Municipalidad de Parral, a través de la Casa de la Discapacidad e Inclusión, se suma a otras actividades que buscan que la comuna tenga inclusión efectiva.

El alcalde de Parral, Patricio Ojeda, comentó que en lo próximo se espera adquirir un minibus, habilitado para el traslado de hasta seis personas en sillas de ruedas para llevarlos durante cada semana a la Teletón en Talca; y durante los fines de semana, pueda usarse en la participación de Campeonatos de básquetbol. Así mismo, en el edificio consistorial se instalará un elevador, tipo ascensor.

Durante la jornada, se hizo entrega de seis sillas de ruedas deportivas especialmente diseñadas para la práctica del básquetbol adaptado y así abrir espacios deportivos accesibles para personas en situación de discapacidad. Estas herramientas permitirán desarrollar talleres permanentes y fomentar el deporte paralímpico en la comuna. “Los parralinos con esta condición pueden practicar este deporte adaptado… Costó sacar el proyecto, porque los precios variaron, pero no quisimos reducir el alcance”, puntualizó Ojeda.

La actividad contó con la participación de autoridades locales, vecinos, y deportistas del Club Tigres de Curicó, quienes realizaron una demostración de sus habilidades y compartieron su experiencia en esta disciplina.

Por su parte, la directora regional de Senadis, Carla Mateo Guzmán, expresó que “en los próximos 12 meses se realizarán talleres de básquetbol adaptado, motivando a la comunidad y fortaleciendo el trabajo colaborativo con el municipio” y destacó que “Parral apostó por primera vez en el deporte inclusivo, y nos ha sorprendido gratamente. Hoy demostramos que las barreras pueden ser superadas”.

El taller entrega herramientas físicas que generan transformación social. Así lo expresó José Villagra, deportista parralino que actualmente integra el equipo Tigres de Curicó, quien asegura que “conocí este deporte hace poco, y cambió mi vida positivamente. Me motivó a salir adelante. La discapacidad no está en las manos ni en los pies, sino en la mente. Este taller abre oportunidades reales de inclusión, nos permite salir de casa y crear lazos”.

Así mismo, el coordinador de la Casa de la Discapacidad e Inclusión, Yoan Espinoza, explicó que el proyecto contempla financiamiento conjunto y un alto compromiso local, porque las sillas están completamente adaptadas, con soportes traseros y otras características técnicas propias de la disciplina.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las inscripciones para el taller de básquetbol adaptado están abiertas para personas en situación de discapacidad.

Quienes deseen participar pueden acercarse a la Casa de la Discapacidad e Inclusión, ubicada en calle Matucana 675, llamar al +56 9 4028 934, sino asistir directamente al gimnasio municipal los viernes entre las 9:30 y 12:00 horas.



