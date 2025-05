Policial 22-05-2025

Parral: Carabineros despliega campaña preventiva de estafas telefónicas



Con el objetivo de prevenir las estafas telefónicas en la comuna de Parral, Carabineros de la Tercera Comisaría efectuó una acción de seguridad e información, relativa a esta temática de relevancia, para difundir y reiterar las recomendaciones y evitar la problemática conocida como el “Cuento del Tío”.

En la oportunidad, la policía uniformada dio a conocer consejos de autocuidado, entre los que destacaron que los uniformados no cobran por sus servicios ni comunican tragedias vía telefónica, advirtiendo, además, que las principales estafas se tratan de falsos secuestros y accidentes, o ejecutivos bancarios requiriendo claves secretas.

De este modo, el personal de la Oficina Comunitaria instó a los vecinos a colgar si se recibe una llamada sospechosa y a comunicarse de inmediato con el nivel 133 o al teléfono del Plan Cuadrante del sector, ante lo que se requiera y entregar los datos si es víctima de estafas.

También, se instó a que las personas tengan cuidado con las llamadas telefónicas que ofrecen premios, créditos u otros beneficios sospechosos.

Del mismo modo, no responder preguntas que le soliciten información personal sensible, como números de tarjetas bancarias, nombres de sus familiares, teléfonos o direcciones.

Junto con ello, nunca acepte entregar bienes o dinero, ni llevarlos a algún lugar que le solicite un desconocido. Jamás entregue detalles sobre su casa ni los objetos que hay en ella. En caso de detectar un estafador, nunca se reúna con ellos para enfrentarlos personalmente. Denúncielo, en primer lugar, a las policías. Y recuerde conversar este tema con su entorno familiar puede significar una gran diferencia a la hora de ser o no víctima de una estafa telefónica.