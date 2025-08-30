sábado 30 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 30-08-2025
    Parral: Carabineros detuvo a tres menores de edad por el delito de robo con violencia de un vehículo
    Tras ser alertados del robo de un vehículo a una mujer de 46 años en calle Victoria, en la comuna de Parral, Carabineros desarrolló un amplio despliegue para encontrar a los responsables.
    Rápidamente, en base a estrategias policiales, detuvieron a 3 menores de edad, dos de nacionalidad chilena y uno extranjero, dos de ellos de 15 años y uno de 17; quienes sustrajeron el móvil a la mujer, intimidándola con armas de fuego y huyendo del lugar.
    Se incautaros tres armas de fuego y se recuperó el vehículo, el que fue entregado a su propietaria, quien agradeció la labor por parte de los funcionarios policiales del sector.
    Los individuos, por orden del Fiscal a cargo, fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido.
