Hoy
miércoles 10 de septiembre del 2025
Policial 10-09-2025
Parral: Carabineros detuvo a un sujeto por microtráfico y porte ilegal de munición_
Carabineros motorizados de la Tercera Comisaría de Parral, en circunstancias que desarrollaban patrullajes preventivos y de seguridad por la ciudad, tras una fiscalización de un vehículo en la zona céntrica detectaron la presencia de droga dentro del móvil.
Precisamente, encontraron una bolsa con 240 envoltorios con pasta base y otros con marihuana; además, una munición calibre 12 y calibre 9mm, las que se mantenían en un cargador de pistola, todos sin percutar. Todo fue incautado junto a 350 mil pesos en dinero en efectivo.
La droga fue remitida al Servicio de Salud del Maule, para su posterior eliminación.
Se detuvo a un individuo de iniciales W.D.M.M., de 24 años, quien por orden del Fiscal de Turno fue puesto a disposición de la justicia, para continuar con las investigaciones respectivas.
Freddy Mora | Imprimir | 64
Otras noticias
Desarticulada red de trata en Talca: dos imputados quedan en prisión preventiva.
Alerta SERNAC: Casi $30 mil de diferencia en una "canasta dieciochera".
Linares: decomisan carnes en fiscalización de autoridad sanitaria
Prisión preventiva para conductor sorprendido con más de 5 kilos de droga…
Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente, por…