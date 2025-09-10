Policial 10-09-2025

Parral: Carabineros detuvo a un sujeto por microtráfico y porte ilegal de munición_



Carabineros motorizados de la Tercera Comisaría de Parral, en circunstancias que desarrollaban patrullajes preventivos y de seguridad por la ciudad, tras una fiscalización de un vehículo en la zona céntrica detectaron la presencia de droga dentro del móvil.

Precisamente, encontraron una bolsa con 240 envoltorios con pasta base y otros con marihuana; además, una munición calibre 12 y calibre 9mm, las que se mantenían en un cargador de pistola, todos sin percutar. Todo fue incautado junto a 350 mil pesos en dinero en efectivo.

La droga fue remitida al Servicio de Salud del Maule, para su posterior eliminación.

Se detuvo a un individuo de iniciales W.D.M.M., de 24 años, quien por orden del Fiscal de Turno fue puesto a disposición de la justicia, para continuar con las investigaciones respectivas.

