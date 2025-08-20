Policial 20-08-2025

Parral: Carabineros detuvo a un sujeto por robo desde una empresa de vibrados



En circunstancias que Carabineros desarrollaba despliegues preventivos y de seguridad por la comuna, fueron alertados de la presencia de un antisocial en una empresa de vibrados del sector. El hombre ingresó al lugar escalando una de las estructuras, forzando un candado y causando daños en el marco de una puerta.

Tras la presencia de los funcionarios al lugar determinando, encontró al individuo dentro del inmueble, quien intentó escapar, dejando en el suelo un galletero y una maleta con herramientas que se disponía a robar, lo que ocasionó una persecución por los alrededores, siendo finalmente detenido. Se encontró entre sus vestimentas, herramientas menores, que posteriormente fueron reconocidas como propiedad de la empresa afectada, las que fueron devuelta debidamente; desde la empresa agradecieron el rápido actuar policial y la pronta respuesta por parte de Carabineros. Por su parte, el hombre de iniciales A.R.L.P de 49 años quien mantenía un amplio prontuario policial, fue detenido por el delito de robo en lugar no habitado.

El comisario de la 3ra Comisaría de Parral, Mayor Juan Manuel Payeras Fernández destacó la importancia de la colaboración ciudadana, señalando que “la alerta oportuna de un vecino y la rápida respuesta de Carabineros fueron claves para detener a este sujeto con un amplio historial delictivo”. Además, reiteró el llamado a la comunidad a utilizar los canales de emergencia disponibles, recalcando que estas acciones permiten capturar y retirar de circulación a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de los vecinos.

Los antecedentes del detenido fueron remitidos a la Fiscalía de Flagrancia, quienes instruyeron la presentación del sujeto ante el Juzgado de Garantía de Parral para la respectiva imputación.



