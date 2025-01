Policial 04-01-2025

Parral: Carabineros insta a la ciudadanía a disfrutar de un verano seguro y con precaución

Carabineros de la Tercera Comisaría de Parral comenzando este año 2025, inició una ardua acción de seguridad para instar a la ciudadanía disfrutar de un verano seguro y con precaución, evitando accidentes en piscinas, playas y lagos.En este contexto desarrollaron un amplio recorrido por diferentes sectores de la comuna y entregaron recomendaciones de autocuidado.Dentro de las medidas preventivas se destacó: no bañarse en lugares prohibidos, practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otros consejos que estarán reiterando durante la época estival, para que turistas y vecinos del sector sean responsables.El llamado es valorar la seguridad y tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, ya que esto depende de cada uno; anteponerse a riesgos innecesarios, es cuidar la vida, y con ello disfrutar de un agradable verano, con alegría y gratos momentos