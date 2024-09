Policial 13-09-2024

Parral: Carabineros insta a la ciudadanía a no utilizar el hilo curado y encumbrar volantines con seguridad

Con el propósito de efectuar difusión, por medio de tips de seguridad y preventivos, en esta ocasión dirigida a los estudiantes del Liceo Federico Heise, Colegio Santiago Urrutia y Colegio Arrau Méndez.

En este contexto, brindaron, por medio de una entretenida y educativa actividad, en horas de la mañana de este martes, se instó a la prevención en el uso del hilo curado y por ende la utilización del volantín.

Invitando a la comunidad escolar a seguir las siguientes medidas preventivas:

-Elevar volantines en lugares despejados y alejados de cables eléctricos y postes.

-No usar hilo curado y sólo ocupar hilo de algodón, ya que la mezcla de pegamento, vidrio molido, cuarzo y restos metálicos de virutilla, actúa como conductor de electricidad y puede electrocutar a una persona, además de ser un elemento extremadamente cortante.

No subir a los árboles, postes ni torres eléctricas para rescatar un volantín perdido.

No acercarse a cables que pudieran estar colgando o en el suelo, ya que podrían estar energizados.