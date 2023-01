Policial 12-01-2023

Parral: Carabineros previene los accidentes en ríos y piscinas



Carabineros comunitarios de Parral durante las vacaciones de verano están presentes más que nunca, para prevenir cualquier tipo situación que ponga en riesgo la vida de las personas; por ello se han enfocado en esta oportunidad en visitar ríos y piscinas, para llamar a cuidarse en verano y evitar accidentes.

En el transcurso de los meses de enero y febrero, se estará trabajando en despliegues preventivos y de seguridad en el contexto de “Verano Seguro”. Se reiteran dentro de las principales medidas de seguridad:

- No bañarse en lugares prohibidos.

- Practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades.

- Mantener el control de sus niños mientras se bañan sin perderlos jamás de vista.

- No ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos.

- Al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas.

- No acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas.

Carabineros realiza una llamado a todas las personas, a valorar la seguridad y tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, ya que esto depende de cada uno, para disfrutar de unas entretenidas vacaciones.