Policial 09-10-2025

Parral: Carabineros refuerza campaña para prevenir el robo de vehículos y accesorios desde su interior



En el marco del cuidado de los móviles, Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Tercera Comisaría de Parral, reforzó la campaña respecto a ello; en este aspecto, pretende crear conciencia en la ciudadanía para que adopten mayores precauciones y medidas de autocuidado a la hora de resguardar sus vehículos.

Es así como, en caso de verse afectados, Carabineros recomienda hacer de inmediato la denuncia. “Mientras más rápido se entreguen antecedentes, existen mayores probabilidades de obtener buenos resultados”, expresó el Comisario de Parral, Mayor Juan Manuel Payeras.

Además, instó a que “la seguridad es compartida, ya que los propietarios de los vehículos deben tomar resguardos como no dejar especies de valor en los móviles, en caso de ser posible invertir en seguridad, como alarmas o todo mecanismo que desincentive a los delincuentes cometer algún ilícito, entre otras medidas de precaución”.

El propósito de esta actividad preventiva, según lo mencionado por Carabineros, es que las personas tomen conciencia sobre la materia e internalicen que la seguridad es un compromiso de todos, el cual sumado a un trabajo en conjunto entre las policías y la comunidad, se puede mitigar considerablemente el robo de vehículos, robo de accesorios y el robo de especies en el interior de los móviles, éste último delito provocado en gran parte por el descuido de algunos veraneantes, quienes suelen dejar a simple vista especies de valor (bolsos y maletas) en el interior de sus móviles, lo que llama la atención de los delincuentes que buscan la oportunidad para delinquir.

Dentro de las recomendaciones se destacó: estacionar en lugares habilitados y con iluminación; verificar permanentemente el estado de cerraduras y seguros; no dejar documentación del vehículo en el interior; nunca dejar paquetes, prendas de vestir u otros objetos de valor a la vista y que puedan tentar a un delincuente; además, incrementar las medidas de seguridad en los vehículos a través de sistemas de alarma, traba volante, sistema corta corriente y grabado de placas patentes en vidrios y espejos.

