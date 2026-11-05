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    Policial 05-11-2026
    Parral: Carabineros refuerza las recomendaciones para evitar incendios forestales
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    Parral: Carabineros refuerza las recomendaciones para evitar incendios forestales

    Ante el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, Carabineros comunitarios de la Tercera Comisaría de Parral lideraron durante esta semana una acción de seguridad, para fortalecer la prevención, vigilancia y capacidad ante eventuales emergencias, tanto en sectores urbanos como rurales.
    Carabineros, en esta oportunidad, concurrió al sector céntrico de la comuna con el propósito de brindar consejos de importancia, entre ellos:
    -Evitar el uso de fuego o fogatas en zonas de vegetación;
    -Mantener limpio los perímetros de las viviendas (desmalezado y eliminación de material combustible);
    -No realizar quemas de pastizales o de basura no autorizadas;
    -Dar aviso oportuno ante cualquier presencia de humo o amago de incendio.

    Freddy Mora | Imprimir | 289

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