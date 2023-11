Policial 21-11-2023

Parral: Carabineros resguarda a la ciudadanía en la prevención de delitos

Personal de la Tercera Comisaría de Parral desarrolla estrategias de seguridad, con el objetivo de cuidar a la ciudadanía permanentemente y salvaguardar tanto su vida como sus viviendas.

Es en este contexto, durante el fin de semana se recorrió la Feria Libre que todas las semanas se instala tradicionalmente, como también en diferentes sectores de la zona céntrica.

Reiteraron las principales recomendaciones, entre las que destacaron no circular con grandes cantidades de dinero ni objetos de valor; al salir de sus hogares dejar las puertas y ventanas cerradas; mantener una comunicación apropiada con los vecinos y por supuesto, no dejar jamás objetos a la vista en el antejardín se sus inmuebles, de manera tal de no instar a los delincuentes a cometer ilícitos.