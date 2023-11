Social 04-11-2023

Parral cuenta con nuevo camión aljibe y minibús para beneficiar a la comunidad



• Hasta la comuna de Parral se trasladó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, para realizar la entrega de un camión aljibe y un minibús, vehículos financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del Gobierno Regional del Maule por un monto de 130 millones de pesos aproximadamente



El proyecto de la reposición de un mini bus es para el Departamento de Salud de la comuna de Parral, para transportar a los profesionales que componen la ronda médica que visita las postas de salud rural del sector amarillo. Actualmente se utiliza un mini bus que se encuentra en mal estado por un uso excesivo y por ya haber agotado su vida útil.



Con este proyecto, el Departamento de Salud podrá asegurar la cobertura total de las actividades desempeñadas por este vehículo en la comuna, con el fin de responder de forma rápida y eficaz ante las diversas necesidades que se atienden en la comuna, ya que este vehículo no solo traslada los profesionales y sus implementos, sino que además sirve para el transporte de exámenes, medicamentos, vacunas y la alimentación complementaria.



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “estos son dos vehículos fundamentales para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna de Parral, son dos iniciativas presentadas por el municipio encabezado por la alcaldesa, un minibús para el Departamento de Salud, fundamental para el traslado de pacientes, adultos mayores, para llevarlos a Talca a diálisis u otros tratamientos necesarios. También un camión aljibe que nos permite trabajar en la prevención de incendios forestales y también hacernos cargo del déficit hídrico que hay. Es muy importante que los municipios cuenten con su propio equipamiento”.



Existe gran cantidad de personas que habitan en sectores de la comuna y que no pueden acceder a un servicio básico de agua, por lo tanto, su única alternativa de obtener este recurso es mediante un camión aljibe que lleve hasta sus hogares el suministro. Además, si no se entrega agua a las familias, estas se exponen a enfermedades producto del riesgo que implica usar agua no potabilizada.



La alcaldesa de Parral, Paula Retamal, indicó que “el Departamento de Salud, desde hace mucho tiempo, nos ha solicitado el apoyo al Concejo Municipal para comprar vehículos y la verdad para nosotros es muy difícil y tuvimos que presentar el proyecto al Gobierno Regional, agradecerle a la Gobernadora y a los Consejeros por la voluntad. Tenemos muchas postas rurales, tenemos las rondas, donde los profesionales van a terreno a atender a la comunidad y en el caso del camión, se nos viene un verano muy complejo y hemos tenido un aumento de población enorme en la comuna de Parral, hemos llegado con el agua potable a muchos sectores, pero también nos faltan lugares y familias nuevas que han llegado”.