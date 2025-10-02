viernes 03 de octubre del 2025
    • Hoy
    Policial 02-10-2025
    Parral: encuentran cuerpo de adulto mayor que había caído al Río Cato
    La Brigada de Homicidios de Linares, concurrió ayer en la tarde hasta el sector Remulcao de Parral, para efectuar el trabajo investigativo por el hallazgo de un cadáver, que posteriormente se confirmó, era del hombre de 81 años que había desaparecido el domingo en el Río Cato.
    Al respecto, la Delegada Provincial Aly Valderrama, resaltó el esfuerzo de las policías, el municipio de Parral y vecinos, “lo que ha permitido entregar tranquilidad a la familia de este vecino que perdió su vida de forma tan trágica”.
    Se realizaran al cierre de esta edición, los peritajes respectivos.

