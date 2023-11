Policial 01-11-2023

Parral: entregan recomendaciones para prevenir delitos



Cuidar y mantenerse atento a sus pertenecías, prestar atención al entorno, evitar exponer joyas u objetos de valor de forma descuidada, son algunas de las recomendaciones entregadas en diferentes puntos principales de la ciudad, por parte de Carabineros Comunitarios de la Tercera Comisaría de Parral, dirigida a los vecinos con el propósito de advertir posibles robos desde lugares no habitados.

En este contexto, se reforzaron cada una de las medidas de seguridad y autocuidado por ejemplo en espacios públicos, destacando: cuidar y mantenerse atento a sus pertenecías; prestar atención al entorno (especialmente en situaciones de aglomeración); evitar exponer joyas u objetos de valor; guardar sus objetos de valor en bolsillos interiores o con cierre; evitar lugares de baja afluencia de público en la noche o la madrugada; no transitar por sectores poco iluminados y sin vigilancia; si va a conducir no exponga especies de valor y, siempre mantener las puertas con seguros.

Además, al salir de los domicilios se deben cerrar puertas y ventanas, coordinar la correspondencia (pidiendo a sus vecinos que la reciban o la recojan si la ven en su antejardín), mantener su domicilio iluminado durante la noche, evitar publicaciones de salidas en redes sociales, jamás dejar a la vista en jardines o ventanas objetos de valor y conservar el frontis de su casa despejado para que Carabineros y vecinos la monitoreen con facilidad y las cerraduras siempre seguras y reforzadas y, de esta manera, hacer difícil el acceso a desconocidos.

Ante cualquier inconveniente, se mantiene expedito el número133, de Carabineros de Chile.