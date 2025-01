Crónica 10-01-2025

Parral refuerza la prevención de incendios y gestión de emergencias en zona precordillerana

Mediante la campaña “Pequeños descuidos, grandes incendios”, el alcalde Patricio Ojeda visita tres sectores precordilleranos de la comuna para reunirse con las comunidades.

Hasta los sectores precordilleranos de Bullileo, Digua y Catillo llegó el alcalde de Parral, Patricio Ojeda, para reunirse con los vecinos y difundir la campaña que lleva adelante la Municipalidad, llamada “Pequeños descuidos, grandes incendios”, en la que participa Emergencia municipal, Turismo, Seguridad pública, Carabineros, Bomberos y Conaf.

Esta campaña busca sensibilizar a los turistas sobre la tolerancia cero al uso del fuego, relevando la importancia de los operadores turísticos en materia de prevención. Entre las recomendaciones entregadas a los vecinos está la limpieza de terrenos, prohibición de fogatas, extremar precauciones con el fuego e informar de inmediato cualquier foco de incendio a los fonos de Bomberos (132) Conaf (130) o Emergencia Municipal (933927634).

El Alcalde comentó que “tenemos que generar conciencia entre todos. Porque pequeños descuidos, pueden provocar grandes incendios. Es por eso que queremos concientizar y acoger de buena manera a los visitantes, haciendo un manejo responsable para no detonar incendios”.

Así mismo, el encargado provincial de Conaf, Jorge Aliste, aseguró que “trabajar en alianza con los distintos entes es muy importante. Lamentablemente, en la provincia de Linares no están buenas las cifras con respecto a los incendios y es por ello que con mayor razón estamos en terreno. La verdad es que las personas no pueden hacer uso del fuego”.

Además, se informaron de las sanciones que se exponen, pues si se genera un incendio intencionalmente o por medio de una acción imprudente hay una pena de hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 10 millones de pesos.