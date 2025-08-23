Crónica 23-08-2025

Parral renueva distinción como “Municipalidad Turística” otorgada por Sernatur

• Sólo tres comunas del Maule poseen esta distinción que entrega reconocimiento, mediante asesoramiento técnico, prioridad en postulaciones, participación, entre otros.



La Municipalidad de Parral ha renovado oficialmente el Sello de “Municipalidad Turística”, reconocimiento entregado por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), el cual fue obtenido por primera vez en el 2021.

Este importante logro reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo del turismo local, posicionando a Parral como un destino atractivo y con alto potencial dentro de la región del Maule. Asimismo, reconoce la excelencia en la gestión turística que ha impulsado la administración comunal.

La distinción contempla una serie de beneficios estratégicos, entre ellos: asesoramiento técnico especializado por parte de Sernatur, prioridad en la postulación a fondos y proyectos turísticos regionales, participación en mesas de trabajo del rubro, y la posibilidad de ser considerado como destino prioritario para futuras inversiones.

La ceremonia oficial de entrega del sello se realizará el próximo jueves 28 de agosto en la comuna de Futrono, región de Los Ríos, y contará con la presencia del alcalde Patricio Ojeda, concejales de Parral y autoridades de turismo a nivel nacional.

Braulio Lastra y Carlos Chandía, profesionales de la Oficina de Turismo Municipal, destacaron la importancia de este logro, diciendo que “contar nuevamente con esta distinción es un reconocimiento a la excelencia de nuestro trabajo. Agradecemos al Alcalde y al Concejo Municipal por priorizar el desarrollo turístico de Parral. Incluso se valora que somos la primera municipalidad de la región del Maule en recibir este sello, y actualmente solo tres comunas la poseen. Esto nos entrega más herramientas, mayor participación regional y nacional, y marca un precedente importante para continuar impulsando el turismo en nuestra comuna”.

Desde la Municipalidad recalcaron que este es un paso fundamental para seguir avanzando en el fortalecimiento de la oferta turística local, con miras a consolidar a Parral como un referente a nivel regional y nacional.



