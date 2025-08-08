Social 08-08-2025

Parral se adjudica proyecto de inclusión por 42 millones de pesos

La Municipalidad de Parral, a través de la Casa de la Discapacidad e Inclusión, se adjudicó un significativo proyecto por un monto de 42 millones de pesos, tras postular con éxito a los fondos del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

La iniciativa, denominada “Tránsito a la Vida Independiente”, tendrá una duración de un año y está dirigida a personas entre los 18 y 59 años que actualmente forman parte de los programas de la Casa de la Discapacidad e Inclusión.

El objetivo principal de este programa es entregar herramientas, conocimientos y acompañamiento profesional a los usuarios, para que puedan desarrollar habilidades orientadas a una vida autónoma, promoviendo así su independencia y participación en la comunidad, con el respaldo directo del municipio.

El alcalde de Parral, Patricio Ojeda, manifestó su satisfacción por la aprobación de este proyecto, diciendo que “estamos muy contentos… Se implementará un plan que permite el tránsito a la vida independiente, entregando conocimientos y herramientas esenciales para este proceso, el que amplía y fortalece los servicios que brindamos a nuestra comunidad, sumándose a un gran plan y programa inclusivo que estamos desarrollando”.



