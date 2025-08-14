jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 14-08-2025
    Parral: se efectuó ceremonia de ascensos de Carabineros
    En dependencias del Colegio Providencia en Parral, se llevó a cabo la Ceremonia de Ascensos de 4 funcionarios policiales dependientes de la Tercera Comisaría de Carabineros, la que fue liderada por el Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Linares Nro.15, Coronel Fernando Osses acompañado del Comisario de Carabineros de Parral, Mayor Juan Payeras, junto a diferentes autoridades y las familias de los ascendidos.
    En este ámbito, el Prefecto de Linares, Coronel Fernando Osses mencionó el orgullo que es participar en estas instancias y acompañar a los funcionarios policiales que ascienden a un nuevo grado: “Sin duda alguna es un privilegio y un honor ser parte del ascenso de estos 4 funcionarios policiales dependientes de la 3era.Comisaría de Carabineros de Parral, quienes acompañados de sus familias, sumado a las tradiciones de nuestra Institución Policial y su reconocimiento por su compromiso entregado día a día se enmarca en una ceremonia fundamental en la vida de los ascendidos, ya que cumplen una nueva meta, la que se traduce en lograr un nuevo ascenso, que traerá consigo mayores responsabilidades”.
