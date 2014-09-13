Social 28-08-2025

Parral se prepara celebrar Fiestas Patrias 2025



· Desde el 2 al 27 de septiembre habrá actividades en la comuna arrocera.

· Además, se implementará la Fiesta de las Tradiciones en el Estadio fiscal, desde el 17 al 21. La entrada es gratuita.



En el marco de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada esta semana, el alcalde Patricio Ojeda, junto al cuerpo de concejales, presentó oficialmente la programación comunal para la conmemoración de las Fiestas Patrias 2025 en la comuna de Parral.

La agenda contempla una variada y atractiva oferta de actividades culturales, artísticas y tradicionales, que incluyen espectáculos al aire libre, presentaciones folclóricas, rodeos, y el tradicional desfile comunal. Estas iniciativas buscan fortalecer la identidad local, resaltar el valor de las tradiciones chilenas y fomentar la participación de la comunidad.

Dentro de los eventos más esperados destaca la presentación del Ballet Folclórico Nacional (BAFONA), la “Fiesta de las Tradiciones” en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas, una gala folclórica, diversos pasacalles, actos ecuménicos de acción de gracias y una completa cartelera de rodeos organizados por clubes de la comuna.

“Estas fiestas son una gran oportunidad para celebrar con orgullo nuestras tradiciones. Invitamos a toda la comunidad a participar de manera segura y alegre en cada una de las actividades que hemos preparado con mucho cariño”, señaló el alcalde Patricio Ojeda.

18 de septiembre

• Desfile Cívico Rural – 12:00 horas, localidad de Catillo.

Del 17 al 21 de septiembre

• Fiesta de las Tradiciones, desde las 12 horas a la medianoche – Estadio Nelson Valenzuela Rojas. Música en vivo, gastronomía típica, juegos criollos y actividades familiares.



RODEOS COMUNALES

13 y 14 de septiembre

• Rodeo Provincial – Club de Rodeo Chileno “Parral”, Medialuna Santiago Urrutia Benavente.

18 y 19 de septiembre

• Rodeo de Fiestas Patrias – Club de Rodeo Villa Rosa, Medialuna de Villa Rosa.

27 y 28 de septiembre

• Rodeo de la Amistad – Asociación de Clubes de Rodeo “Maule Sur”.

