Hoy
martes 02 de septiembre del 2025
Policial 02-09-2025
Parral: Un detenido por homicidio en sector céntrico
Detectives de la Brigada de Homicidios de Linares y de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Parral, se constituyeron la tarde del reciente sábado, en el centro de la comuna, por el homicidio con arma cortante de un hombre de 39 años.
Por instrucción de la Fiscalía, se desplegó el trabajo investigativo para establecer las circunstancias de los hechos que precedieron y desencadenaron en el crimen, en cuanto a fijación fotográfica, levantamiento de evidencias y declaraciones de testigos que pudieran aportar antecedentes claves para la indagatoria.
Durante el proceso, fue en la jornada del domingo que las diligencias dieron resultado, permitiendo la captura del presunto autor del homicidio. La coordinación de las Brigadas de Homicidios y de Investigación, lograron en tiempo récord ubicar al imputado, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Parral.
