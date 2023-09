Opinión 03-09-2023

Parricidio en Las Condes ¿Qué lleva a tener estos actos de violencia?



Arnaldo Canales Benítez

Director Ejecutivo

Fundación Liderazgo Chile

Experto en Educación Emocional





El parricidio es un delito poco frecuente en nuestro país y, quizás por lo mismo, nos impactó tanto el lamentable crimen dado a conocer el pasado jueves, donde una mujer habría asesinado a sus tres hijos para luego quitarse la vida.



Al respecto, para muchos el asesinato de un hijo por parte de su progenitor es un acontecimiento incomprensible, por cuanto padres y madres son reconocidos históricamente como protectores de su familia. Sin embargo, diversos estudios académicos sobre este tipo de crimen, dan cuenta del impacto de los problemas de salud mental de los padres en la consecución de estos hechos.



De esta forma, los victimarios, generalmente hombres, presentan historiales afectivos complejos y dificultades para empatizar emocionalmente con otros. Es por ello que, cuando una persona atenta contra otros para posteriormente quitarse la vida, la causa implícita es la angustia que embarga al homicida quien, frente a problemas de diversa índole siente que no tiene otra salida más allá del crimen, por cuanto no encuentra una luz de esperanza o el apoyo necesario en su familia, amigos o entorno cercano para aliviar el dolor que le produce una determinada situación.



Por cierto, casos como el que vimos este jueves son inmensamente tristes debido a la pérdida de tres pequeños inocentes, pero aún más lamentable es el hecho de que como sociedad sigamos haciendo caso omiso a los ingentes problemas de salud mental que nos afectan.



La impulsividad, el menosprecio, la ira y la desregulación emocional nacen de nuestra incapacidad de poder reconocer, enseñar, aprender y trabajar las emociones que nos afectan día a día, torpeza que hoy afecta a miles de chilenos y chilenas y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de impulsar iniciativas como la Ley de Educación Emocional, por cuanto propuestas como éstas no sólo nos permitirán contar con las herramientas necesarias para abordar de mejor manera las distintas crisis de salud mental que nos afectan, sino que también posibilitará el que lleguemos antes frente casos como este.