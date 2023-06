Social 09-06-2023

Parte Campaña de Reciclaje Voluminosos Eléctricos y Electrónicos en San Javier



• La actividad fue encabezada por la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, quien convocó a la comunidad de San Javier a participar de la campaña de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), la que se extenderá hasta el 19 de junio de 2023, en la Base de Operaciones de Empresa Dimensión, ubicada en la Ruta 5 Sur #278.



La Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de La Jara, junto a funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San Javier y profesionales de la empresa HAIMC, realizaron el lanzamiento de la Campaña Reciclaje Voluminosos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en el marco de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP) o más conocida Ley de Reciclaje; además para conmemorar el mes del Medio Ambiente.



En la oportunidad se efectuó un llamado a la comunidad a participar de esta campaña de bien público, donde se recibirán los siguientes RAEE: CPUs, Notebook, impresoras, radios, televisores, cámaras fotográficas, minicomponentes, licuadoras, cámaras de vídeos, refrigeradores, estufas eléctricas, hervidores eléctricos, lavadoras, congeladores, antiguos aires acondicionados, entre otros electrodomésticos, en la Base de Operaciones de Empresa Dimensión, ubicada en Ruta 5 Sur 278 (al lado norte del Pronto Copec) en la comuna de San Javier.



La representante del Ministerio del Medio Ambiente en la región del Maule mencionó que “estamos iniciando la campaña de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos voluminosos en la comuna de San Javier para realizar un llamado a la ciudadanía que venga y que se acerque al centro de acopio para depositar todos aquellos artefactos electrónicos que están en desuso, arrumbados en las casas tales como: ventiladores, planchas, hornos microondas, etc. Sabemos que es un asunto sentido en las comunas de nuestra región donde no existen los sitios para disponer este tipo de residuos y lo cierto es que es importante porque nos permite poner en valor el reciclaje y la recuperación de materiales de estos artefactos que nos son basura, sino que pueden tener una nueva vida útil”, aseguró la seremi Daniela de La Jara.



LEY REP



La ley 20.920, o más conocida como ley de reciclaje, establece a los aparatos eléctricos y electrónicos como productos prioritarios, cuyas metas de recolección y valorización deberán ser determinadas mediante decreto supremo; el que actualmente se encuentra en proceso de elaboración por parte del MMA.



APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Estos productos son los que actualmente generan uno de los mayores problemas en la sociedad. Contiene varios recursos escasos en pequeñas cantidades (minerales), junto con otros materiales que se pueden reciclar (metales, plásticos), pero también varios de estos productos contienen residuos peligrosos. Se espera que con la REP se establezca un mercado para el manejo de residuos de estos aparatos, tanto para su desensamblaje como para su reciclaje y valorización al interior del país y de la región del Maule.



Como Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente apuntamos a que los aparatos eléctricos y electrónicos sean recolectados en la región del Maule y valorizados, para que no sean dispuestos en los rellenos sanitarios o en lugares no autorizados, incrementando microbasurales en los territorios.