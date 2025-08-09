sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 09-08-2025
    PARTE FERIA EXPO LINARES.-
    Publicidad 12
    La Feria Expo Linares, una fiesta que pone en valor el talento, la identidad y el patrimonio local de la comuna, partió ayer en Plaza de Armas, pero será inaugurada oficialmente este sábado con la participación del alcalde Mario Meza, autoridades regionales y comunales, además de representantes de las distintas áreas que conforman esta exposición.
    Freddy Mora

