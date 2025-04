Opinión 24-04-2025

Participar es respirar: la ciudadanía en el corazón del Plan de Descontaminación del Maule

Nataly Rojas Seguel, Secretaria Regional Ministerial de Gobierno del Maule.



En Chile, pocas veces los ciudadanos tienen la oportunidad de incidir de manera tan directa en decisiones que impactarán en su salud y calidad de vida, como hoy ocurre en el Valle Central de la Región del Maule. Se trata del plan de descontaminación atmosférica más ambicioso jamás implementado en nuestro país, un esfuerzo que no solo apunta a reducir los niveles alarmantes de material particulado fino (MP2,5), sino que también a salvar vidas.

El plan propone un paquete integral de medidas: recambio de más de 52 mil calefactores, subsidios para acondicionamiento térmico de viviendas, uso obligatorio de leña seca, la prohibición gradual de artefactos contaminantes y la restricción de quemas agrícolas. Todo ello con un horizonte que, de cumplirse, permitirá reducir en un 49% las emisiones de material particulado en la zona y evitar más de mil muertes prematuras en solo diez años.

Pero ningún plan, por bien diseñado que esté, será sostenible si no logra el respaldo y compromiso de quienes serán sus beneficiarios directos: los vecinos y vecinas del Maule. La participación ciudadana no es un mero trámite en este proceso, es la piedra angular que da legitimidad a cada decisión.

Las consultas públicas y los espacios de participación que abre este proceso no son simbólicos. Son momentos reales donde la comunidad puede expresar sus necesidades, advertir problemáticas de implementación y proponer soluciones que quizás los equipos técnicos no han considerado desde sus visiones. La descontaminación no será una realidad si la comunidad no hace suyas las medidas, si no conoce sus beneficios y, sobre todo, si no se siente escuchada.

No se trata solo de políticas, se trata de vidas. Se trata de niñas y niños que dejarán de faltar al colegio por enfermedades respiratorias, de adultos mayores que verán menos amenazada su salud, de trabajadores que podrán desempeñarse en un ambiente más limpio y seguro. La contaminación no respeta fronteras ni condiciones sociales, y combatirla debe involucrarnos a todos.

Por eso es urgente que cada vecino y vecina se informe, participe y haga valer su voz. El aire que respiramos es responsabilidad de todos y su calidad es un derecho que debemos defender activamente. La descontaminación es una tarea colectiva, donde la ciudadanía no puede ser un espectador pasivo.

Hoy, más que nunca, la región del Maule tiene la oportunidad de escribir una historia en la que los ciudadanos son protagonistas. Porque participar es mucho más que opinar: es decidir sobre nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro.