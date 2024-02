Deportes 15-02-2024

Partido amistoso: Maquinita galáctica aceitó sus piezas ante Nacional Municipal

Mañana revivirá clásico regional ante Rangers desde las 18:00 horas



Es difícil analizar un encuentro, que fue demasiado amistoso, excepto en los minutos finales donde se calentaron los ánimos. De principio, creo que fue demasiado misterioso, de hecho, no se entregó la alineación del “depo”. En el primer tiempo de 30 minutos, donde hubo solo algunos titulares, las “torres” Flores y Rojas, demostraron que será muy difícil para los delanteros rivales perforar la defensa de los linarenses. Recordar que fueron tres tiempos de 30 minutos cada uno .

Goles

El primer tanto, fue una jugada que liquido como los grandes, Felipe “pipe “Escobar, que, en su hábitat, es mortal, luego de recibir un pase en profundidad se sacó la marca de dos jugadores y con disparo potente liquido el pórtico defendido por ex arquero, de Deportes Linares, David Pérez. La segunda conquista, llego luego de un tiro de esquina en el arco norte del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, cabezazo impecable del trasandino Franco Flores.

La tercera alegría para los linarenses, fue obra de Benjamín Castro, que pudo conectar un centro a ras de césped y apuntar el 3 a 0. Luego llegaría el descuento de Nacional Municipal, desde el punto penal, a través de Miguel Ayala.

Cerro la cifra, Alberto Letelier, en el tercer tempo, con un golazo, luego de finiquitar con clase en el arco norte y poner el definitivo 4 a 1, un duelo amistoso que finalizo antes de tiempo, por una situación que afortunadamente no paso a mayores.

Destacar el desempeño de Nacional – Municipal, que a pesar de la derrota mostro cosas muy interesantes, con miras a la copa regional en serie de honor. Un dato de los 11 titulares de los “azules” de Nacional, 9 fueron ex jugadores que vistieron los colores albirrojos.

Creo que el partido, clave en esta pretemporada será el que se juega mañana, desde las 18:00 horas ente Rangers, donde la fanaticada albirroja, podrá presenciar un partido de gran nivel.

Reacciones

Uno de los goleadores de la jornada, Felipe Escobar, quien continua en la institución “estoy muy contento, por el primer partido amistoso. La verdad que estamos en una pretemporada muy intensa y poco a poco nos vamos afiatandonos y entiendo la idea que desea el técnico. El único objetivo es cumplir el objetivo que nos hemos propuesto luchar por el ascenso. Hacemos la invitación para que el publico nos acompañe en el partido de mañana ante Rangers”.

Franco Flores, defensa trasandino, una de las “torres” en la defensa albirroja, en el juego aéreo, quien también se matriculo con un golazo de cabeza “creo que lo importante en este partido, era sumar minutos, nos sentimos muy cómodos y realizamos un buen entrenamiento. Poco a poco nos vamos comunicando en la cancha. También quiero invitar a la hinchada para mañana ante Rangers”.

Venta de entradas

Para el super Derby del Maule, que se disputara mañana, frente a Rangers, los valores son los siguientes: Abonado, gratis; Adulto Mayor, Niños, Discapacitados, 4 mil pesos; Galería, 5 mil; Socio Galería, 3 mil; Tribuna, 6 mil; Socio Tribuna, 4 mil; Block J, 8 mil; Visita, 6, mil pesos. Las entradas están a la venta en el teatro y en el estadio Tucapel Bustamante Lastra.