Partido Clave: Albirrojos juegan otra final esta tarde ante el equipo del Potro Solitario

- Los linarenses tienen claro que no hay margen de error

La recta final ya comenzó en el campeonato de la Segunda Profesional . Una división que hace rato que está pidiendo auxilio , porque a todas luces el futuro no es muy auspicioso . Más aún si quiere restructurar el fútbol chileno . Creemos que si no hay aportes desde el ente del fútbol , es muy complicado que pueda seguir viviendo. Son muchas las reglas que se imponen , pero pocas las respuestas . El fútbol chileno se cae a pedazos , lo hemos visto con la selección adulta y ahora la selección sub 20 , que continúa al debe en el mundial. Claro que los que están arriba, de cuello y corbata, no tienen una autocrítica de lo que acontece con esta división , que fue creada por el tristemente célebre, Jadue .

Por eso pensamos que este es el año , porque lo que viene se observa demasiado incierto. Mientras la Segunda Profesional , el patio trasero del balompié chileno , entra en su etapa de definiciones .

Un Deportes Linares , que ha tenido una campaña increíble .Elenco que se armó literalmente en el camarín de la Pintana , en la primera fecha ante el SAU . Es una tarea titánica por tratar de solventar a los albirrojos . Una vez más se realizó la campaña Lukatón que logró el objetivo gracias a la gestión que realizó un ex Deportes Linares y seleccionado nacional Ismael “chupallita” Fuentes , que actualmente es CORE. Fuentes conversó con la Viña de Aguirre , de la comuna de Villa Alegre , que apoyaron con recursos económicos que fueron fundamentales para que el equipo viajara ayer y pernoctara para esperar el partido de esta tarde frente a Deportes Melipilla .

En la previa del partido , el técnico Rodrigo “kalule” Meléndez tiene claro que esta es otra final: “ sabemos lo que nos estamos jugando en la recta final y al frente tenemos un rival muy difícil en su cancha . Pero , nos hemos preparado bien , con algunas semanas de trabajo . Una cancha que no es de las mejores , pero los muchachos están muy motivados . Melipilla , es un equipo que los últimos partidos los viene jugando parecido a nuestro sistema, con delanteros muy rápidos, por eso tenemos que tomar los resguardos necesarios. Están todos en condiciones, por eso hay que elegir de buena manera los que saltarán al campo de juego . El factor emocional y psicológico serán fundamentales , con la idea de soportar esta presión , sin duda nos van a exigir , estamos preparados y esperar que nos pueda funcionar todo lo hemos practicado en la semana. La idea es no perder el foco , primero es Melipilla y después veremos lo que pasará en el duelo entre Provincial Ovalle y Puerto Montt . En esta recta final todos debemos hacer el último esfuerzo para lograr todas las comodidades que necesita el plantel, como en esta ocasión que fue viajar un día antes”.

La última vez que perdió Deportes Linares , en calidad de visitante ante Melipilla , fue el 3 de septiembre del año 2023 , en aquella ocasión cayó por 2 a 0 . El año pasado el Depo empató 1 a 1 , jugando en Melipilla . Lo más reciente fue la victoria de la primera rueda en el Tucapel Bustamante Lastra , donde ganaron los albirrojos con anotaciones de Duma y Vallejos por 2 a 1 .

El partido de esta tarde será dirigido por el controvertido juez Francisco Gilabert .



