miércoles 20 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 20-08-2025
    Partidos políticos declararon candidaturas a diputados y senadores en el Maule
    A la medianoche del lunes 18 de agosto, finalizó el plazo para la declaración de candidaturas por los presidentes y secretarios de los partidos políticos. Y se configura el escenario para lo que será la competencia parlamentaria, es decir, diputados y senadores en el caso de la Región del Maule.
    Algunas inscripciones destacan entre los candidatos a diputados por el Distrito 18, que corresponde a nuestro Maule Sur, Provincias de Linares y Cauquenes: Consuelo Veloso, Lucía González y Rodrigo Hermosilla, por el oficialismo; Cristian Menchaca e Ignacio Urrutia, por el Partido Republicano; Gustavo Benavente, Macarena San Martín o Rodrigo Ramírez, entre los representantes UDI y RN.
    Entre los candidatos a senadores: Paulina Vodanovic, Beatriz Sánchez, Juan Antonio Coloma hijo, Juan Castro, entre otros.
    Todos los postulantes están sometidos a un plazo de revisión, hasta el 31 de agosto, a cargo de SERVEL, para proclamarlos definitivamente. El candidato, el partido político o los partidos integrantes del pacto deben completar la carga de la documentación requerida hasta el 21 de agosto.
    Freddy Mora

