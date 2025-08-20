Política 20-08-2025

Partidos políticos declararon candidaturas a diputados y senadores en el Maule

A la medianoche del lunes 18 de agosto, finalizó el plazo para la declaración de candidaturas por los presidentes y secretarios de los partidos políticos. Y se configura el escenario para lo que será la competencia parlamentaria, es decir, diputados y senadores en el caso de la Región del Maule.

Algunas inscripciones destacan entre los candidatos a diputados por el Distrito 18, que corresponde a nuestro Maule Sur, Provincias de Linares y Cauquenes: Consuelo Veloso, Lucía González y Rodrigo Hermosilla, por el oficialismo; Cristian Menchaca e Ignacio Urrutia, por el Partido Republicano; Gustavo Benavente, Macarena San Martín o Rodrigo Ramírez, entre los representantes UDI y RN.

Entre los candidatos a senadores: Paulina Vodanovic, Beatriz Sánchez, Juan Antonio Coloma hijo, Juan Castro, entre otros.

Todos los postulantes están sometidos a un plazo de revisión, hasta el 31 de agosto, a cargo de SERVEL, para proclamarlos definitivamente. El candidato, el partido político o los partidos integrantes del pacto deben completar la carga de la documentación requerida hasta el 21 de agosto.

