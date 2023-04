Opinión 25-04-2023

Pasado presente, en dos mujeres silentes Manuel Quevedo Méndez



Intentaré hilvanar de buena forma mis palabras, en estas líneas, para referirme a dos personas, de las cuales tengo gratos momentos en mi memoria; a quienes quiero agradecer, en fechas tan cercanas para el suscrito. Para mi madre, el recuerdo. Para mi amiga, el reencuentro.

Mi madre, fallecida en marzo de 2011, un recuerdo. Mi apreciada amiga, un abrazo y una conversación, en abril de 2023. Con mi madre en tiempo pasado y con una generosísima persona y mejor amiga, de las comunicaciones, en tiempo presente.

Ambas, siguen acompañando mi caminar terrenal y me pregunto:

-en qué te habré fallado madre mía, que ni siquiera puedo verte;

-en que fallas tú, estimada amiga, que no puedo escucharte. Mejor dicho, no podemos escucharte.

Mi madre, humilde mujer y honrado trabajo de empleada doméstica; que por su analfabetismo laboró en servicios menores para educarme, hasta que yo fuera uno de los miles de profesores que enseñaron a leer, escribir y, probablemente a más de alguno, a comportarse y ser respetuoso. A ella, no le pude dedicar el tiempo necesario para que disfrutara de una buena lectura, pero sí a escribir su nombre y firmar, nerviosamente.

Mi amiga del mundo radial, locutora destacada, forma parte de la época dorada de la radio en Linares, pionera de las voces femeninas, junto al micrófono de Radio Soberanía, ícono de la radiodifusión linarense, que condujo con agradable voz, natural y creíble: “La hora del Hogar”, espacio de entretención, compañía y solidaridad; que se transmitió en dos casas radiales, como Soberanía y Ancoa. Nos encontramos hace unos días, para compartir un conversado café.

En sus exitosas carreras, ambas recibieron reconocimientos; cada una en lo suyo.

Mi madre, uno solo, cuando le entregué mi título profesional. Donde no hubo fiesta, menos aplausos, porque así fue su vida y la mía, deambula por la misma senda.

Mi amiga, varios y muy merecidos reconocimientos, por cierto; especialmente de sus miles de auditores, que reconocen su sencillez, sinceridad y solidaridad. Siempre en la memoria de sus auditores y el recuerdo de quienes la conocemos y admiramos enormemente.

La palabra, felizmente nos une. Es, de todos los dones, uno de los más preciados, porque a través de ella nos comunicamos; nos expresamos y sentimos a quienes nos escuchan. La palabra y la voz, son medios de unión y de compañía, en todo momento y a cada instante.

Te recuerdo madre, en mi memoria y muchas imágenes que dejaste en mi persona.

Te recuerdo, amiga, porque eres maestra y palabra mensajera, para quienes te escuchan.

Hoy te ofrezco unas palabras, junto a las que entregué a mi madre, agradeciendo toda tu entrega para hacer el bien con tu programa. Nos hace falta escucharte, amiga. Nos faltan tus mensajes, tu ayuda y consejos, tu empatía y tu solidaridad con los auditores.

Pasado, presente… una madre y una amiga, dos mujeres extraordinarias, unidas por su entrega. Hoy están silentes. Un abrazo afectuoso, para ambas, por el hermoso ejemplo de vida.

María Raquel, madre mía, en un aniversario más de tu partida, entiendo tu silencio.

Carmen, amiga preciada, no entiendo -no entendemos, tus auditores- por qué tu silencio.