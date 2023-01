Opinión 11-01-2023

PASAJEROS

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Pasajeros en los carros del tiempo.

segundos, que al segundo ya es pasado

segundos de vida que nos viene del futuro

es el presente viviente, creado en un segundo.



Pasajeros que no son diferentes

en diásporas de ínsulas por las tierras

que aún no han sufrido el caos desesperante

de no poder bañarse en poemas.



En gotas de vino espumante

el agua penetra en las diferentes voluntades

y el mar devorado por los astros

te niega un ahogado pensamiento



¡Dime! ¿Dónde están aquellos versos rítmicos?

Sólo veo relámpagos y vuelos ciegos de palomas

que marcadas en prejuicios rituales místicos

buscan histéricas sus refugios en los arrecifes



Las aguas se derrumban antes de la bonanza

y ya con sus cielos calmos y llenos de brazas

tratan de aclarar mentes pasajeras,

colmadas de esperanzas para sus andanzas.



Pasajeros que se tornan mártires del tiempo,

que se mecen utópicos en mantos de flores

tratando de ser libres, escoltados por cóndores

que hacen temblar a los nuevos poetas.



Escucho el sonido lejano

hilvanado por esperanzadores versos azules

que añoran sueños parapetados

libres de prejuicios en sus andantes corazones.



El amor pasa furioso, ante mí, de largo

y bajo cielos delirantes en noches sin fondo,

lloro bajo la luna sin futuro

estrellando mi alma sobre turbulentos sueños.



Y me quedo sin amores ni futuro

al igual que manos vacías y sin rostro

lleno de tristeza como mariposas

moribundas cuando llegan los fríos.



Los pasajeros siguen de largo

unos bajándose, sin saborear el viaje

otros incrédulos por seguir con vidas,

atravesados por quebrantos de esperanzas.



Entonces la lírica se transforma

en poesías sin versos, significados ni verdad

y la muchedumbre camina sin encantos

indiferentes e incapaces de amistad.



Construimos universos sin rumbos trascendentes

sin ni siquiera sentir dolores por las traiciones

que inquiete a mis astros solariegos

que acunan a mi estoica alma.



Será que el amor se nos ha escapado,

y tanto buscarlo y bailando bajo el firmamento

de estrellas inventadas, me quedo solitario,

porque he dejado de ser pasajero.



Tratando de encontrarme con la palabra,

con las letras o en cada frase hablada,

-el contenido en sus verdades- y sólo veo elocuencias

verborreas intrascendentes y locuras de Babel.



Ya no hay entendimientos ni acuerdos,

los pasajeros se desparraman por el mundo,

cada uno, para vivir sus vidas individuales

mientras la humanidad y las culturas se derrumban.



Las buenas intenciones quedan en buenas intenciones

para curiosidades de futuros arqueólogos,

el amor rápido no alcanza ni para románticas noches

y la poesía se ha quedado sin versos.



Los primeros en morir son los poetas

y los políticos preocupados de sus privilegios,

se quedan sin electores ni tontos útiles,

y las crueles guerras se quedan sin razón de ser.



Los pasajeros han partido rumbo a las estrellas,

como legiones de Colón, sin cruz, pero con espadas

con destinos hacia ignotas conquistas

sin retornos para contar el cuento.



Y Los terrenales seguimos teniendo sexo

que no sirve ni para continuar la especie

tragados por nuestros cielos inconclusos

porque no supimos amarnos como seres humanos.