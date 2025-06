Opinión 03-06-2025

Pásame la película



Tily Vergara



Dejaron sus ollas y volaron sus delantales. Muy dispuestas a mostrar parte de su rutina, como dueñas de casa, quisieron revelar sus ilusiones y esperanzas, porque la energía que habían acumulado les animaba a emprender diferentes caminos para manejar la estabilidad del barrio.

Dentro de su sencillez surge la espontaneidad para demostrar hidalgamente como se vive en una modesta población que cuenta con habilidades y valores poco apreciados por el resto de la comunidad.

Aunque están ciertas del alto muro que las aleja de las verdaderas oportunidades para poder surgir, no desmayan en luchar por una vida mejor. En estos cortometrajes aparece la preocupación, la esperanza y la paciencia de madres dueñas de casa que se dan un tiempo para organizarse y darle espacio a sus hijos niños o adolescentes para evitar los malos hábitos que produce la ociosidad.

Puede entenderse su tristeza ante la poco empatía de parte de las autoridades para conciliar sus sueños con una oportuna solución para hacerlos reales

El caso de una niña que sufre las consecuencias de una balacera, acrecienta el miedo de cada habitante como si vivieran en una eterna incertidumbre de caminar con temor y desconfiar de todo ser desconocido. Los ánimos se alteran porque la ayuda es presa de toda la burocracia, factor prescindible para atender lo que se debe solucionar con celeridad y gran disposición. Se caricaturiza acertadamente las situaciones de las diferentes diligencias para lograr soluciones. Y llega el cansancio de la inoperancia funcionaria y la poca empatía con los afectados.

“La Bala loca” y “Madres de la nueva esperanza “, ambos cortometrajes, contienen la expresión auténtica y espontánea de habitantes de un barrio, filmados en lugares que les pertenecen donde se aprecian áreas verdes ; como el hermoso parque Próspero Villar con diferentes árboles donde se escucha el trinar de avecillas mientras unas personas analizan la situación entre mate y mate.

Es destacable la actuación de los pobladores y pobladoras; con gran despliegue escénico desarrollan su rol con una autenticidad digna de aplauso. Se destacaron dentro de su sencillez y espontaneidad como excelentes actores , expresando el dolor, la sorpresa, la impaciencia, la rebeldía , la alegría, incluso la jocosidad, todo acorde a la situación del momento. Según lo exigido por la circunstancias.

Tengo entendido que el guión de ambos cortometrajes fue hecho por los mismos actores. Es para entender que en cada ser existe la habilidad para cultivar cualquier expresión artística. Esto ayuda considerablemente a enaltecer las aptitudes de las personas y enriquecer, a la vez, su desarrollo para contar con ese espíritu de superación y mejorar así nuestro entorno con las buenas costumbres , como actuar, cantar, recitar, leer, tocar un instrumento musical, todo lo que significa esparcimiento para el buen vivir. Y para eso hay que contar con una buena educación, accesible a todos y de calidad.

Pero el arte es algo lejano para las autoridades, no lo consideran primordial por tal motivo no le dan la importancia que realmente tiene. Así , a pesar de ser invitados con la debida antelación, brillaron por su ausencia, en el estreno del viernes 30 en el Teatro Municipal. Sólo asistieron el Concejal Lenin Fuentes y el Delegado Cultural y alguien más ,talvez.

Cortometraje Comunitario es aprobado por la ONG de Desarrollo Colectivo 1060 y patrocinado por entes académicos y de Gobierno.

Barrio Yerbas Buenas y Barrio Emilio Gidi , ambos de Linares protagonizaran estos Cortometrajes, realizados exitosamente por los encargados de que este proyecto se transformara en una tangible realidad. Felicitaciones al Director Patricio Rojas, productora Marisol Acuña, Cámara y Dirección de Fotografía: Francisca Villarroel .

Congratulaciones a todas las personas que participaron en la filmación y dieron pie para destacar sus vivencias y anhelos.