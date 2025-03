Social 26-03-2025

Paso a paso: cómo las pymes pueden encontrar oportunidades de negocios en Mercado Público

● El uso eficiente de los filtros y la propuesta de proyectos realistas son algunas estrategias para tener más éxito en la adjudicación de licitaciones.



A fines de 2024 entró en vigencia la ley de modernización de las Compras Públicas, ofreciendo varias oportunidades a las pymes interesadas en vender productos o servicios al Estado. Por ejemplo, la nueva Compra Ágil -que son procedimientos simplificados para compras de bajo monto- aumentó el límite máximo de 30 a 100 UTM ($6.729.400). Además, se estableció que en primera instancia solo postulen Empresas de Menor Tamaño (con ventas inferiores a 100.000 UF).



“Participar en licitaciones públicas puede ser una excelente oportunidad para empresas y emprendedores que desean aumentar sus ventas. El proceso de licitación es transparente y ofrece diversas opciones de negocios a través de Mercado Público, lo que bien aprovechado permitirá potenciar el desarrollo de las pymes”, dice Marcela San Martín, Chief Product Officer de la fintech Maxxa, quien explica paso a paso cómo compañías pueden ocupar la plataforma para buscar ofertas de interés.



REGISTRO Y BÚSQUEDA



El primer paso es registrarse en Mercado Público, ya sea como persona natural o jurídica, para lo que solo se necesita Clave Única o Clave Tributaria. En paralelo, tanto para la Compra Ágil como para licitaciones, hay que estar inscrito en el registro de proveedores, ya que con la nueva ley esto se volvió un requisito obligatorio para postular a alguna compra del estado y es importante considerar que esto tiene un costo asociado dependiendo del tamaño de la empresa. En el caso de las microempresas y pymes hay una tarifa anual y semestral que fluctúa entre $10.532 y $49.308, mientras que para las firmas grandes y compañías extranjeras el costo es de $50.024 anualmente.



Con esto listo, la pyme tendrá acceso al menú de licitaciones y de Compra Ágil en el escritorio del proveedor, donde podrá buscar oportunidades de acuerdo al rubro de la empresa. “La plataforma te permite aplicar filtros por región, tipo de compra, montos y otros criterios específicos. Mientras más específicos sean los criterios definidos, más precisos y restringidos serán los resultados obtenidos. También es importante ocupar palabras clave relacionadas con el negocio de la pyme para obtener una búsqueda eficiente”, detalla San Martín.



BASES DE LICITACIÓN



Encontrada la licitación de interés, la pyme debe revisar las bases que contienen requisitos, plazos, criterios de evaluación y garantías necesarias para participar del proceso. En el caso de Compra Ágil, no hay un documento de bases que deba ser revisado y la pyme sólo debe enviar la cotización correspondiente para los productos o servicios solicitados a través de la plataforma de Mercado Público.



“Para las licitaciones es fundamental revisar cuidadosamente las bases administrativas. En particular el punto 8, en el cual se detallan las garantías que necesitan entregar para el negocio, entendiendo cuál será el valor aproximado de su costo, para que lo incluyan dentro de su presupuesto. Además, hay que tener en cuenta los documentos adjuntos a las bases, para tener claridad de posibles multas en caso de incumplimiento y de las responsabilidad de la pyme, lo que también ayudará a preparar una mejor oferta”, señala la Chief Product Officer de Maxxa.



En el caso de que se quiera enviar una cotización por Compra Ágil, hay que tener claro que no se requieren garantías, ya que este elementos solo es solicitado en el caso de las licitaciones.