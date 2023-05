Opinión 27-05-2023

Patrimonios: en nuestro ADN nacional



Estamos próximos a un nuevo Día de los Patrimonios, esta tradicional celebración que invita a toda la comunidad a compartir actividades en torno a nuestras costumbres y legados culturales. Así, museos, teatros y edificios históricos, entre otros, abren sus puertas y reciben a miles de visitantes.



Pero en este escenario, existe otro patrimonio, uno que muchas veces pasa desapercibido y que es relevante si hablamos de memoria colectiva: el patrimonio genético de Chile. Nuestro país cuenta con una alta cantidad de especies endémicas que representan una riqueza genética única. Es fundamental identificarlas, describirlas y estudiarlas, no sólo para trazar el mapa de nuestra biodiversidad, sino que para sentar las bases de un desarrollo sustentable.



Así, nuestro patrimonio genético no sólo se limita a flora y fauna, sino que incluye también a los hongos. Enfocarnos en su estudio nos ha permitido, por ejemplo, generar nuevas cervezas con identidad a partir de una levadura aislada desde la corteza de árboles nativos, caracterizar hongos de Tierra del Fuego y explorar su aplicabilidad a la generación de biomateriales y abordar otros presentes en el Desierto de Atacama y entender cómo pueden ayudar a especies vegetales a soportar la escasez hídrica.



Estos son sólo ejemplos de por qué estos actores invisibles de nuestro patrimonio identitario deben ser también foco de atención. En este Día de los Patrimonios, disfrutemos de los distintos eventos organizados, pero volquemos también la mirada hacia los habitantes silentes de nuestro tan diverso paisaje. Nuestra invitación es a no olvidar, y celebrar, que Flora, Fauna y Funga forman parte de la identidad y herencia nacional.



Luis Larrondo

Director del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio) y Académico P. Universidad Catolica