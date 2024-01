Policial 27-01-2024

Patrulla comunitaria de Carabineros de Linares lidera acción preventiva para evitar los incendios forestales

La patrulla comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, junto a la Delegada Presidencial Provincial Aly Valderrama, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), representados por el encargado Jorge Aliste y “Forestín”, Seguridad Pública liderados por Hernán Garrido, la encargada de la prevención de incendios forestales y personal del punto ecológico, reforzaron la campaña de prevención de los incendios forestales y para evitar la muerte por inmersión durante los meses de verano, en el sector cordillerano.

En este lugar se reforzaron cada una de las recomendaciones a los turistas que visitan la zona por estos días, además de residentes establecidos, respecto del autocuidado en estas dos temáticas fundamentales, haciendo entrega de material informativo, en los cuales están claramente los consejos a seguir en caso de algún inconveniente, junto con los números de teléfonos de emergencia respectivos.

Respecto a la prevención de incendios forestales, se resaltó que al visitar la cordillera, campo o bosque durante el verano, se deben tomar precauciones al encender fósforos o cigarrillos, los que se deben apagar correctamente para no provocar siniestros en el lugar al que concurran; a su vez, solo realizar fogatas en lugares permitidos.

Lo propio respeto de ser responsables al momento de ingresar a la aguas de ríos en esa zona, no bañarse en lugares prohibidos, siempre teniendo en cuenta las propias capacidades para esta acción, mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas y, por ningún motivo, acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas.

Se recordó la importancia de la responsabilidad compartida entre la comunidad y los turistas, en el contexto de preservar la integridad de los espacios naturales.