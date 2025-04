Nacional 30-04-2025

Paulina Urrutia reflexionó en torno al cáncer: "Sanar no siempre es posible"

Paulina Urrutia, actriz y exministra de Cultura, reapareció públicamente en el festival Puerto de Ideas Antofagasta, tras meses enfocada en su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo. La artista, de 56 años, combinó su taller "La ciencia de las emociones" con reflexiones crudas sobre la enfermedad.

Según recogió The Clinic, Urrutia desmontó algunos prejuicios sobre el cáncer durante esta instancia: "Lo más doloroso ha sido cuando la gente me dice: Es que usted ha sufrido tanto que tenía que darle cáncer. Como si el sufrimiento fuera algo que hay que pagar con enfermedad".

Todos sufrimos. Todos deberíamos estar con cáncer si fuera así. Hay que dejar de exigir que las personas sanen para ser aceptadas, reflexionó la actriz. "Sanar no siempre es posible, y morir también es parte de la vida", afirmó Urrutia.