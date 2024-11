Política 30-11-2024

Paulina Vodanovic (PS): Como la única senadora de Gobierno en la Región trabajaré en conjunto con el nuevo gobernador del Maule



Luego de una intensa agenda en la región, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), se reunió con el gobernador electo, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, con quién dialogó en torno a los proyectos de ejecución para el 2025.

El saludo protocolar de la parlamentaria, tuvo también como objetivo el trabajo en conjunto por el Maule de manera transversal junto al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Fue un saludo protocolar, en el que en mi calidad de senadora del Maule, me he puesto a disposición de la nueva administración que dirigirá Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. Como la única senadora de Gobierno en la región, no tendré problemas en golpear puertas para el desarrollo del Maule mejor que queremos. Más allá de las diferencias políticas, nos une el Maule como región y estamos disponibles para trabajar en conjunto, particularmente en el primer año de la nueva administración de Álvarez-Salamanca como gobernador regional, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Por su parte, el gobernador electo, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, agradeció la visita de la senadora del Maule con quien trabajaremos por las 30 comunas de la región, tal como ella lo ha venido ó haciendo, sin distinción política.