Paupérrima campaña: Albirrojos volvieron a caer de forasteros ante un débil General Velásquez



Los errores otra vez marcaron el trámite del partido



Tuvimos la oportunidad de ver el partido, y quiero ser franco como lo he tratado de ser siempre con nuestros lectores, el equipo bajo su rendimiento en comparación con su último encuentro. Ya parece una frase cliché “errores “en pelota detenida le pasan la cuenta a Linares. Todos pensábamos que luego de ratificar prácticamente la misma alineación, donde hubo solo una variante en relación al compromiso con Trasandino.

Los primeros minutos dieron para ilusionarse, luego que, a los 7 minutos, Luis “chiqui” Oyarzo anotó un tremendo golazo, con un disparo desde fuera del área que dejó parado al portero de Velásquez, para silenciar las gargantas en San Vicente. Claro, que algo que está pasando en forma repetida, las alegrías del Depo, duran muy poco. Luego llegarían dos pelotas detenidas que los “verdes” cobrarían a su favor con dos cabezazos de Jesús Gaete a los 10 y 12 minutos, aprovechando todas las licencias que dieron los defensas albirrojos que no estuvieron a la altura de un partido que era vitral para sumar los tres puntos.

Después para variar la expulsión de Cristian Monsalve, a los 25 minutos, quien en la imagen de la transmisión se observó bastante ofuscado con el juez del partido, quien le mostró la cartulina roja y dejó en inferioridad numérica al Depo. Con ese guarismo se fueron al descanso y con preocupación porque se esperaba mucho más.

Poco para comentar en la segunda etapa Linares, dando ventajas y los de San Vicente no dejaron escapar la ocasión para estructurar el definitivo 3 a 1, en un nuevo error defensivo que le permitió a Matías Pérez, liquidar y cerrar el partido a favor de General Velásquez. Una nueva derrota de los albirrojos, que tuvieron muchos inconvenientes en el viaje uno de ellos, fue el Depo Bus, que llegó solo hasta Talca, luego debieron cambiar de bus para seguir el viaje a San Vicente de Tagua – Tagua.

Algunos ya están pidiendo la salida del técnico Luis Pérez Franco, por la paupérrima campaña, que tiene a los linarenses en la penúltima ubicación en la tabla de posiciones. Algunos piensan que los jugadores le están literalmente y eso se da en el futbol “haciendo la cama al técnico”, lo que sería muy grave. Porque al final son ellos los que en el pitazo inicial tienen la responsabilidad de ejecutar todo lo que se practica en los entrenamientos.



Reacciones



Precisamente fue el estratega linarense, quien se refiere a esta nueva caída en calidad de visitante de Linares: “es preocupante porque queremos revertir la situación nos preparamos toda la semana y resulta que en tres minutos por errores nuestros perdimos el partido, más que la virtud del rival. Estamos aprendiendo a golpes. No encontramos explicación y eso que entrenamos todos los días, pero en el momento en que se inicia el partido parece que se olvida. Seguiremos trabajando con mas fuerza para superar estos errores.



Gol



Luis “chiqui” Oyarzo, quien anotó un golazo, desde fuera del área una zurda que dejó parado al portero “triste, porque veníamos con las ganas de sumar puntos, empezamos bien, después dos pelotas paradas donde nos desconcentramos y una expulsión que nos condiciona mucho. Creo que nos falta estar más concentrado.



Paños fríos a la derrota



El alcalde Mario Meza, llamó a tener tranquilidad en estos momentos: “duele e incomoda, duele porque se pierde y lo que incomoda es que uno espera que los ataques vengan de los adversarios, pero no de las propias filas. Hay gente que internamente me han dicho que “le están haciendo la cama al técnico”, otros dicen que quieren ver a la institución abajo eso es lo que duele. Yo espero, prudencia, criterio, sano juicio. Resulta que cuando a Linares, le va mal todos piden la salida del técnico, del cuerpo técnico, del Gerente, de los jugadores. Creo que la principal preocupación la tiene que tener el cuerpo técnico encabezado por Luis Pérez Franco, se que está complicado en lo humano. La solución no viene por cambiar al cuerpo técnico ni al entrenador , primero porque nos están los 40 o 50 millones de pesos que eso significa y en segundo lugar quien llegue naturalmente llegara con otras ideas , tal vez desvincular jugadores lo que también significa dinero , por lo tanto aquí lo que se requiere , que la Comisión de Fútbol , que lidera Cristian González , explique a la Corporación de Deportes Linares y a la SADP , que es lo que se tiene que hacer en el área estrictamente futbolística y por otra parte ver el área institucional . En esta misma temática esperamos que esta semana se puedan liberar todos los derechos de formación, porque ya hemos liberado a tres jugadores y nos quedarían 9 restantes, si lo hacemos llegaría el inversionista que ofrece 100 millones de pesos en dinero en efectivo, 36 millones de pesos ante la ANFP y hacerse cargo de todos los costos operacionales por los próximos siete meses, que estamos hablando de 40 millones de pesos al mes. Vale decir lo que espero es que nos pongamos serios porque hay mucho en juego. Yo seguiré con Luis Pérez Franco, con el cuerpo técnico y los jugadores hasta el final, porque si el buque se tiene que hundir me hundo con el buque. Así que respiración, tranquilidad y confianza al cuerpo técnico y a los jugadores que defiendan los colores de Linares”.



