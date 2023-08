Nacional 20-08-2023

Paz Bascuñán denuncia uso ilegítimo de su imagen para falsa publicidad

La actriz Paz Bascuñán se virtió a sus redes sociales para denunciar que una imagen suya no solo fue usada sin permiso, sino que también sacada de contexto para una publicidad engañosa.

Recordada por su rol en "Soltera otra vez" como "Cristi Moreno", Bascuñán compartió una captura de un programa de televisión donde sale llorando, acompañado de un texto falso.

"La famosa actriz Paz Bascuñan ha revelado cómo ha estado a punto de perder su trabajo debido a sus articulaciones, pero gracias a la doctora Sandra Lee ha logrado recuperarse".

¿Qué respondió Paz Bascuñán ante el falso aviso?

"A la doctora Sandra Lee NO la conozco", escribió. "Mis articulaciones gozan de perfecta salud", y agregó:"Gracias a todos los que me han preguntado", y aclaró que: "Esta publicidad es totalmente FALSA".

Cabe señalar que la dermatóloga Laura Lee también existe y es reconocida por su participación en un programa del canal Discovery H&H, aunque la profesional de la salud también fue víctima de la publicidad maliciosa.