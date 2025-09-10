Política 10-09-2025

PDI confirmó robo y agresión: Diputada Veloso (Ind-PR) anuncia querella por distorsiones a su accidente en marzo



En contraste a lo señalado por medios de comunicación y bots en redes sociales, un informe de la PDI confirmó que la diputada fue víctima de robo con violencia, amenazas e intimidación en los instantes previos a su choque el pasado 25 de marzo, lo que motivó una conducción en defensa propia. Por lo mismo, anunció querella contra perfiles falsos asociados a la ultraderecha y emplazó a Canal 13 por la difusión de imágenes parciales.

“Víctima de robo con violencia e intimidación”. Esa fue una de las principales conclusiones del informe de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (Bicrim-PDI) en torno a los hechos que vivió la diputada del Maule, Consuelo Veloso, el pasado 25 de marzo en Viña del Mar. Noche en que fue víctima de un robo en su vehículo, fue violentamente agredida y, tras ello, protagonizó un accidente contra la berma.

La investigación de la PDI, basada en una extensa recopilación de cámaras y entrevistas, acreditó que la diputada sufrió un robo durante varias horas en su auto, se encontró con los delincuentes al bajar del edificio donde hospedaba y fue físicamente y verbalmente agredida. Una realidad cuestionada en su momento por medios de prensa y perfiles falsos en redes sociales.

No obstante, la PDI confirmó que Veloso fue violentada, tirada al suelo y amenazada con un cuchillo en los instantes previos a subirse al vehículo, lo que acreditaría una situación de estrés y legítima defensa. Recordar que la diputada fue apercibida por manejar en eventual estado de ebriedad, una arista que continúa en investigación, pero que habría ocurrido dentro de un contexto consignado.

A la vez, y a raíz del reciente reportaje de Chilevisión sobre grupos de bots que articulan difamaciones contra personajes políticos en redes, la diputada Veloso afirmó también haber sido víctima de estos usuarios, quienes –en base a imágenes parciales de los eventos mostradas por Canal 13-- instalaron que el robo fue horas antes y que la legisladora no fue agredida. Al quedar comprobados ambos puntos, Veloso anunció querella contra los responsables de estos perfiles falsos y arremetió contra el medio.

