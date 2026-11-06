Policial 06-11-2026

PDI detiene en Molina a condenado que hizo abandono de recinto penitenciario



Detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) Molina, en coordinación con la Brigada de Investigación Criminal local y el apoyo de MT-0 Curicó, detuvieron ayer a un condenado que hizo abandono el pasado 3 de noviembre desde el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Gendarmería, ubicado en San Clemente, el cual es un recinto semiabierto.

A través de diversas diligencias investigativas y análisis de información, los detectives lograron establecer su paradero y ubicación, coordinando con Gendarmería y el Ministerio Público la obtención de una orden de detención judicial por el delito de quebrantamiento de condena, emanada del Juzgado de Garantía de Talca.

