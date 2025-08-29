Hoy
viernes 29 de agosto del 2025
Policial 29-08-2025
_PDI DETUVO A DOS MUJERES POR MICROTRÁFICO DE DROGAS
Detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Linares, en investigación junto a la Fiscalía Local de Linares por el delito de tráfico de droga barrial, lograron la detención de dos mujeres, con antecedentes policiales, por infracción flagrante al Art. 4° de la Ley Nro. 20.000, logrando la incautación de cocaína base, comprimidos de clonazepam y dinero en efectivo al intervenir un domicilio en la citada comuna. Por instrucción del Ministerio Público, una de las detenidas fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Linares para su respectivo control de detención, mientras que el otra, fue apercibida y a espera de citación por parte de la Fiscalía Local de Linares.
