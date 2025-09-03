miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 03-09-2025
    PDI detuvo a sujeto por reiterados robos en Linares
    Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Linares, detuvieron a un ciudadano chileno, mayor de edad y con orden de detención vigente, por su presunta participación en una serie de delitos de robos ocurridos en de la comuna, entre julio y agosto de este año.
    La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias realizadas por las víctimas, donde los oficiales policiales, luego del trabajo investigativo y de análisis policial, lograron su identificación y materializar su detención.
    Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, siendo el sujeto puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Linares para su respectivo control de detención.
    Freddy Mora

