Nacional 25-08-2023

PDI indaga hallazgo de osamentas humanas en sector El Culebrón de Coquimbo: Cuerpo no ha sido identificado

Personal del Laboratorio de Criminalística de Coquimbo de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el hallazgo de osamentas humanas, en el sector El Culebrón de dicha ciudad. De acuerdo a información preliminar, el descubrimiento fue realizado en un sitio eriazo por parte de funcionarios municipales, quienes dieron aviso a la Brigada de Homicidios y posteriormente a la fiscalía regional.

Según el primer trabajo realizado en el sitio del suceso, en el lugar se hallaron un cráneo, una parrilla costal, huesos dorsales, un fémur y pelvis. Además, se encontraron prendas de vestir y un reloj análogo. La PDI detalló que las osamentas estaban esparcidas en un radio de 40 metros, las que habrían sido distribuidas por la fauna del lugar. El subprefecto Freddy Montoya, de la BH de La Serena, explicó que tras el trabajo de reconocimiento externo policial, se pudo establecer que no se aprecian traumas evidentes y que tanto la causa de muerte como el sexo del cuerpo son indeterminados. "Siguen adelante las diligencias que permitan establecer las causas de la muerte", sostuvo. Por su parte, el fiscal de turno de Coquimbo, Claudio Sobarzo, subrayó que "no se pueden por ahora descartar o confirmar hipótesis. En este momento tenemos un espectro amplio de trabajo, pero hay una línea investigativa para tratar de verificar o descartar la posible identidad de la persona y la causa de muerte serán determinadas por las pericias respectivas que se hagan en el Servicio Médico Legal (SML) en base al hallazgo de las osamentas". "Son hallazgos de osamentas humanas, con ropa y otros elementos que indican que sería una persona con data de muerte no muy antigua. No se ha podido determinar científicamente la data, pero sí se maneja la hipótesis que podría tratarse de una persona en situación de calle que frecuentaba el sector y que no había sido avistada, según el empadronamiento efectuado en la zona. Se están haciendo diligencias para averiguar su identidad; el Laboratorio de Criminalística, Lacrim de la PDI, estuvo en el sitio del suceso y las osamentas y ropas fueron derivadas al Servicio Médico Legal para la respectiva pericia tanatológica", profundizó.