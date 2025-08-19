martes 19 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 19-08-2025
    PDI indaga homicidio en Talca de ciudadano haitiano
    Publicidad 12
    Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI en Talca, por instrucción de la Fiscalía del Maule, concurrieron en la jornada del reciente domingo, hasta el sector nororiente de la capital regional, para realizar el trabajo investigativo, ante el homicidio de un hombre con arma cortante.
    Según las primeras diligencias, se trata de un ciudadano haitiano quien perdió la vida tras ser apuñalado. El fiscal se constituyó en el lugar para dirigir la investigación. El autor ya está identificado y continúan las indagaciones.
    Freddy Mora

