viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 01-10-2025
    PDI intensificó control fronterizo y fiscalizaciones de drogas en Paso Pehuenche
    Publicidad 12
    Con motivo de la alta circulación de vehículos y personas por el Paso Internacional Pehuenche la semana pasada y este fin de semana, la PDI, a través de su Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Sepi) Talca intensificó el control migratorio por el complejo fronterizo, a raíz del comienzo del Mundial Sub 20 -a desarrollarse en su fase de grupos en la capital regional del Maule- y la realización del XXIV Comité de Integración Pehuenche 2025, informando que en dicho periodo, del 22 al 28 de septiembre, entraron al país 207 turistas y salieron hacia Argentina 167.
    Asimismo, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Talca, realizó un exhaustivo control a personas y vehículos que cruzaron por el paso internacional, a fin de detectar sustancias ilícitas a través de canes entrenados en búsqueda de alucinógenos y detectives especializados.
    Freddy Mora | Imprimir | 137

    Otras noticias

    Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
    Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
    Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de droga en Curicó
    Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de…
    Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar de manera segura y evitar fraudes online
    Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar de manera segura y evitar…
    Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros
    Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros
    Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026
    Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para