Hoy
viernes 03 de octubre del 2025
Policial 01-10-2025
PDI intensificó control fronterizo y fiscalizaciones de drogas en Paso Pehuenche
Con motivo de la alta circulación de vehículos y personas por el Paso Internacional Pehuenche la semana pasada y este fin de semana, la PDI, a través de su Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Sepi) Talca intensificó el control migratorio por el complejo fronterizo, a raíz del comienzo del Mundial Sub 20 -a desarrollarse en su fase de grupos en la capital regional del Maule- y la realización del XXIV Comité de Integración Pehuenche 2025, informando que en dicho periodo, del 22 al 28 de septiembre, entraron al país 207 turistas y salieron hacia Argentina 167.
Asimismo, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Talca, realizó un exhaustivo control a personas y vehículos que cruzaron por el paso internacional, a fin de detectar sustancias ilícitas a través de canes entrenados en búsqueda de alucinógenos y detectives especializados.
Asimismo, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Talca, realizó un exhaustivo control a personas y vehículos que cruzaron por el paso internacional, a fin de detectar sustancias ilícitas a través de canes entrenados en búsqueda de alucinógenos y detectives especializados.
Freddy Mora | Imprimir | 137
Otras noticias
Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de…
Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar de manera segura y evitar…
Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros
Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026