Policial 01-10-2025

PDI intensificó control fronterizo y fiscalizaciones de drogas en Paso Pehuenche

Con motivo de la alta circulación de vehículos y personas por el Paso Internacional Pehuenche la semana pasada y este fin de semana, la PDI, a través de su Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Sepi) Talca intensificó el control migratorio por el complejo fronterizo, a raíz del comienzo del Mundial Sub 20 -a desarrollarse en su fase de grupos en la capital regional del Maule- y la realización del XXIV Comité de Integración Pehuenche 2025, informando que en dicho periodo, del 22 al 28 de septiembre, entraron al país 207 turistas y salieron hacia Argentina 167.

Asimismo, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Talca, realizó un exhaustivo control a personas y vehículos que cruzaron por el paso internacional, a fin de detectar sustancias ilícitas a través de canes entrenados en búsqueda de alucinógenos y detectives especializados.

