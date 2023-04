Policial 08-04-2023

PDI intensificó fiscalizaciones a extranjeros en Semana Santa



Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) de Linares, controlaron esta semana a 22 ciudadanos extranjeros, denunciando a 7 de ellos por no tener ningún tipo de identificación nacional.



De acuerdo con el rol de fiscalización de extranjeros en situación irregular en el país y de las atribuciones que otorga la Ley de Extranjería, detectives de DEMIG de la PDI Linares, realizaron durante esta semana diferentes fiscalizaciones en Pescaderías, Congelados y Verdulerías conforme a la próxima festividad de Semana Santa.



Así, los oficiales policiales lograron identificar, a través de un trabajo de focalización y georreferenciación a 17 extranjeros, de los cuales 05 presentaban su situación irregular, siendo denunciados a las autoridades administrativas.



Seguidamente, en otra fiscalización, controlaron a 6 migrantes, siendo dos de ellos denunciados al no tener ningún tipo de documentación nacional.



En la oportunidad, los extranjeros fiscalizados manifestaron no tener ningún tipo de identificación nacional, declarando haber ingresado a Chile en forma furtiva, y con la única intención de trabajar, situación que fue corroborada por los oficiales policiales al consultar a los sistemas informáticos.