Policial 16-08-2025

PDI Linares detiene a sujeto por reiterados hurtos en el centro de la comuna



Detectives de la Brigada de Investigación (Bicrim) Linares, detuvieron a un ciudadano chileno, mayor de edad y con diversos antecedentes policiales, por su presunta participación en una serie de delitos de hurto ocurridos en el sector céntrico de la comuna.

La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias realizadas por locatarios, quienes señalaron que un individuo, aprovechando momentos de descuido, sustraía diversas especies, entre ellas mochilas, dinero en efectivo y artículos electrónicos.

Gracias a un trabajo coordinado entre la PDI, Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y mediante labores de análisis criminal, se logró individualizar al imputado, quien fue detenido en la vía pública, momentos antes de cometer un nuevo ilícito.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, desde donde, a través de la fiscal de turno, se gestionó la orden de detención, siendo el sujeto puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Linares para su respectivo control de detención.

La PDI destaca la valiosa colaboración de la comunidad, tanto en la realización de denuncias como en el aporte de registros de cámaras de vigilancia, lo que permitió identificar al imputado y concretar su detención, contribuyendo así a la seguridad del sector céntrico de la ciudad, señaló el subprefecto Rodrigo López, jefe de BH Linares.

