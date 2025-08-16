sábado 16 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 16-08-2025
    PDI Linares detiene a sujeto por reiterados hurtos en el centro de la comuna
    Publicidad 12

    Detectives de la Brigada de Investigación (Bicrim) Linares, detuvieron a un ciudadano chileno, mayor de edad y con diversos antecedentes policiales, por su presunta participación en una serie de delitos de hurto ocurridos en el sector céntrico de la comuna.
    La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias realizadas por locatarios, quienes señalaron que un individuo, aprovechando momentos de descuido, sustraía diversas especies, entre ellas mochilas, dinero en efectivo y artículos electrónicos.
    Gracias a un trabajo coordinado entre la PDI, Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y mediante labores de análisis criminal, se logró individualizar al imputado, quien fue detenido en la vía pública, momentos antes de cometer un nuevo ilícito.
    Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, desde donde, a través de la fiscal de turno, se gestionó la orden de detención, siendo el sujeto puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Linares para su respectivo control de detención.
    La PDI destaca la valiosa colaboración de la comunidad, tanto en la realización de denuncias como en el aporte de registros de cámaras de vigilancia, lo que permitió identificar al imputado y concretar su detención, contribuyendo así a la seguridad del sector céntrico de la ciudad, señaló el subprefecto Rodrigo López, jefe de BH Linares.
    Freddy Mora | Imprimir | 109

    Otras noticias

    Cauquenes: investigan hallazgo de cadáver en Ruta M-50
    Cauquenes: investigan hallazgo de cadáver en Ruta M-50
    Carabineros Maule lamenta deceso de funcionario en Talca tras accidente en procedimiento
    Carabineros Maule lamenta deceso de funcionario en Talca tras accidente…
    Auto termina incrustado en vivienda del sector nororiente de Linares
    Auto termina incrustado en vivienda del sector nororiente de Linares
    Carabineros realiza presentación canina educativa en Escuela Los Leones de Linares
    Carabineros realiza presentación canina educativa en Escuela Los Leones…
    Colbún: investigan causas de incendio en vivienda con una víctima fatal
    Colbún: investigan causas de incendio en vivienda con una víctima fatal
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para